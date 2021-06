I Friedkin si affidano a Maurizio Costanzo: guiderà la comunicazione della Roma

10 giugno 2021 a

“Ho sofferto più per la Roma che per amore. Ma la Roma è una fede”. Così parlava qualche anno fa Maurizio Costanzo, che ora potrà veder realizzato il proprio sogno di poter lavorare per la società giallorossa. Uno dei giornalisti più famosi d’Italia - il 28 agosto compirà 83 anni - ha annunciato ufficialmente di essere stato scelto da Dan e Ryan Friedkin per curare la comunicazione del club calcistico.

“Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione” le parole di Costanzo all’Ansa, seguita poi da un'altra dichiarazione all'Adnkronos: "Sarò il responsabile strategie comunicazione della As Roma, e il nuovo slogan che lancerò è 'Mejo 'a Roma'. La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra José Mourinho e la città. Io voglio lavorare molto sui tifosi, mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma. Io sono romano,... 'mejo 'a Roma".

Da tempo i proprietari texani erano alla ricerca di una figura di spessore che potesse dare una mano a dare una sterzata nella gestione dell’opinione pubblica. In bocca al lupo a Maurizio Costanzo, che scrive quotidianamente su Il Tempo con il suo "Diario".

