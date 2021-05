L'amore per Anna Magnani spunta sui muri di Roma

Emanuele Zotti 10 maggio 2021 a

a

a

Un legame sempre più stretto tra la Roma, la città e i suoi quartieri. Un gigantesco murale dedicato all'attrice romana Anna Magnani - realizzato per celebrare i 150 anni di Roma Capitale - è stato presentato ieri sulla facciata di un palazzo in via della Vanga, nel quartiere Tiburtino III. L'opera - voluta dalla fondazione Roma Cares in collaborazione con ATER e il IV Municipio - è stata realizzata dallo street artist Lucamaleonte e fa parte di un percorso di riqualificazione che comprende anche la pulizia di piazze e giardini oltre alla progettazione di migliorie architettoniche, favorendo anche la riqualificazione di aree dismesse della Capitale. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e il direttore del Dipartimento Affari Istituzionali del club giallorosso Stefano Scalera.

La Roma pensa anche ai bimbi Regalo di Pasqua ai baby abbonati

Oltre ai residenti del quartiere, presente all'evento anche un gruppo di persone che hanno protestato per segnalare alle Istituzioni lo stato di abbandono di alcune aree del quartiere. Quello per Anna Magnani - raffigurata con tre diverse espressioni - non è il primo murale fatto realizzare da Roma Cares: nei mesi scorsi infatti la fondazione del club giallorosso aveva già presentato un'opera per omaggiare Gigi Proietti e un'altra in memoria del giovane Willy Monteiro.

Un murale per Gigi Proietti. Il regalo del Tufello al grande attore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.