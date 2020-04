La Roma pensa anche ai bimbi: regalo di Pasqua ai baby abbonati

Continuano senza sosta le iniziative della Roma in favore dei propri abbonati durante la quarantena forzata a causa della diffusione del Coronavirus. Questa mattina il club giallorosso ha mosso i primi passi per regalare un sorriso ai piccoli tifosi: a Trigoria hanno deciso di regalare ai bambini romanisti un pacco di Pasqua, in cui non mancherà ovviamente un uovo di cioccolato incartato con i colori della società. La Roma nelle ultime ore ha contattato tutti i genitori dei bambini dai 10 anni in giù che hanno sottoscritto un abbonamento allo Stadio Olimpico per le partite casalinghe e in questi giorni partiranno le spedizioni dei pensieri per le feste pasquali.

La @OfficialASRoma che chiama mio figlio di 10 anni, perché vogliono spedire il regalo di Pasqua a tutti i bambini (fino a 10 anni) abbonati ❤️❤️❤️❤️ #ASRoma — Piero Farenti (@Piero_Farenti) April 6, 2020

Questo è l'ennesimo gesto del club in un momento più che difficile: la scorsa settimana, attraverso Roma Cares, sono stati consegnati dei pacchi regalo contenenti beni di prima necessità e strumenti di protezione agli over 75 abbonati.