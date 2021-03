Amra Dzeko e la As Roma femminile al Colosseo contro la violenza sulle donne

Emanuele Zotti 08 marzo 2021 a

La fondazione Roma Cares prosegue la battaglia alla violenza sulle donne. In occasione dell'International Women's Day il club ha organizzato una nuova iniziativa per la campagna 'Amami e basta': a due passi dal Colosseo Amra Dzeko, moglie del numero 9 della Roma, insieme alla coach dell'As Roma femminile Betty Bavagnoli e all'attaccante Annamaria Serturini hanno trascorso una mattinata alternativa sfidandosi a biliardino.

Francesco Pastorella, direttore di Roma Department, ha parlato dell'impegno della fondazione per contrastare gli abusi sulle donne: "La campagna di Amami e Basta non rispondeva a un progetto estemporaneo e non si è esaurita con il lancio del calendario che ha visto protagoniste le nostre testimonial speciali. Con eventi come questo vogliamo dare forza e continuità alla lotta alla violenza sulle donne, che purtroppo continua a essere un fenomeno di stretta attualità". All'evento, hanno preso parte anche la presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi e la direttrice della raccolta fondi di Medici Senza Frontiere, Annalaura Anselmi, e l'attore Francesco Arca.



