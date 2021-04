Roma, faccia a faccia con gli arbitri. Rocchi a Trigoria dopo gli errori contro la squadra di Paulo Fonseca

Emanuele Zotti 02 aprile 2021 a

La Roma vuole vederci chiaro. Nelle scorse settimane il club di Dan Friedkin aveva chiesto un confronto con i vertici della classe arbitrale per ricevere chiarimenti in merito ad alcuni episodi poco chiari andati in scena nel corso della stagione. L'incontro - durato circa un'ora e mezza - è andato in scena questa mattina a Trigoria tra il Consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale Gianluca Rocchi, il tecnico Paulo Fonseca e alcuni giocatori (Smalling, Mkhitaryan, Pedro, Cristante, Dzeko e Mirante).

L'ex fischietto e i tesserati giallorossi si sono confrontati sull'applicazione del regolamento - in particolare in quali occasioni si può ricorrere all'utilizzo del Var - analizzando nel dettaglio gli episodi dubbi che hanno spinto la dirigenza romanista a chiedere un nuovo faccia a faccia con gli arbitri. La Roma infatti è stata la prima società di Serie A a richiedere all'Aia un ulteriore confronto dopo quello di inizio stagione. Un altro episodio che rimarca la linea sposata dai Friedkin, che meno di un mese fa avevano inviato una lettera dai toni durissimi firmata dal Ceo Guido Fienga al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino per avere spiegazioni sull'anomalo rinvio di Juventus-Napoli.

