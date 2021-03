Formula E, doppia gara per il Rome E-Prix: il 10 e l'11 aprile si corre sul circuito dell'Eur

27 marzo 2021 a

La notizia arriva a due settimane esatte dal ritorno delle monoposto elettriche sulle strade della Capitale: il Rome E-Prix raddoppia. Alla gara di sabato 10 aprile si aggiunge infatti quella di domenica 11, rispettivamente Round 3 e Round 4 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, entrambi sul nuovo spettacolare circuito dell’EUR. Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale, ha dichiarato: “Un doppio appuntamento con lo sport d'emozione e con la mobilità sostenibile. Stiamo lavorando da anni per rendere Roma protagonista della mobilità alternativa e stiamo intervenendo in maniera trasversale in modo che la sostenibilità possa diventare il parametro su cui costruire il nostro futuro. L'evento Formula E, che rinnova il patto con la nostra città come unica tappa italiana anche nei prossimi anni, è la testimonianza che anche i grandi eventi possono essere green e contribuire a costruire città migliori. Ringrazio gli organizzatori e gli uffici di Roma Capitale per aver lavorato a questo obiettivo comune pur in un periodo così difficile”.

Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini ha aggiunto: "La decisione della FIA e della Formula E di raddoppiare la data della tappa romana costituisce una conferma per Roma Capitale che abbiamo lavorato in questi lunghi mesi nella direzione di garantire la migliore pianificazione tenendo conto di tutti i possibili scenari e dell’evoluzione del quadro pandemico e delle misure restrittive. Ringrazio il mio Staff e gli uffici per l’ottimo lavoro svolto in sinergia con tutti gli attori coinvolti in un contesto di difficoltà e incertezza che ha reso tutto più complesso ma ha portato la nostra città ad essere esempio a livello internazionale di efficienza e rinascita".

Alberto Sasso, presidente di Eur Spa ha dichiarato: “Un doppio appuntamento straordinario che darà a Roma ed all’EUR ancora maggiore visibilità internazionale. Ringraziamo gli staff di Eur Spa e Roma Convention Group per il grande lavoro tecnico logistico e di organizzazione in partnership con Roma Capitale e Formula E, per un doppio evento ancora più coinvolgente e significativo. Una occasione unica, che sapremo capitalizzare al meglio”.

Renato Bisignani, General Manager Formula E: “Siamo entusiasti di tornare a Roma con un doppio appuntamento. A nome di tutta la Formula E vorrei ringraziare la Sindaca Raggi, l’Assessore Frongia e l’intera amministrazione capitolina per aver dato ulteriore prova di continuare a credere in questo evento. L'aggiunta della seconda gara non avrà alcun impatto sulle tempistiche delle procedure di smantellamento del circuito né sulle restrizioni al traffico. L'annuncio di oggi ribadisce la rilevanza strategica dell'Italia e di Roma per l'intera competizione. I team e i piloti sono entusiasti della decisione, a conferma che quella dell'EUR è una delle piste preferite dell’intero campionato, quest’anno ancora più emozionante grazie alle modifiche che abbiamo apportato”.

