Caso tamponi, ecco la sentenza: 7 mesi a Claudio Lotito, 150mila euro di multa alla Lazio

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore Federale nei limiti di cui in motivazione, sanzionando la Lazio con un’ammenda di 150mila euro. La società era stata deferita per la violazione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti volti a contenere la diffusione del Covid. Il TFN - per il caso tamponi - ha inoltre inflitto 7 mesi di inibizione al presidente della società Claudio Lotito e 12 mesi di inibizione ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia.

La richiesta della Procura era stata di 200mila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Non si è quindi accennato a possibili penalizzazioni. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile l’intervento proposto dalla società Torino FC Spa.

