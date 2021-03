Diritti tv del campionato a Dazn, adesso per vedere tutte le partite servono tre abbonamenti

Fabrizio Cicciarelli 26 marzo 2021 a

Il calcio spezzatino si frammenta sempre di più. E gli italiani appassionati di calcio dovranno sottoscrivere più abbonamenti per seguire tutte le partite a casa. Dazn vince la partita della Serie A e si aggiudica i diritti per il triennio 2021-2024, allargando la platea dei broadcaster di un pallone sempre più spostato verso il digitale. L’assemblea di Lega ha dato il via libera con 16 voti a 4 (contrarie Genoa, Sampdoria, Sassuolo e Crotone) all’offerta della piattaforma inglese, 840 milioni per il pacchetto 1 (7 gare in esclusiva per turno) - e il pacchetto 3 (3 gare in co-esclusiva) battendo la concorrenza di Sky. La piattaforma satellitare resta però in corsa per il pacchetto 2 (la co-esclusiva delle 3 gare nel terzo lotto) per cui proseguiranno i colloqui fino al 29 marzo, sul tavolo un’offerta da 70 milioni di euro.

Uno spacchettamento che già fa rumoreggiare i tifosi via social, smarriti anche per la contemporanea frammentazione delle competizioni europee. Il cambio di insegna del calcio italiano fa infatti il paio con la rivoluzione della Champions League, che con l’ultimo bando ha sfondato il muro dello streaming con l’entrata in scena di Amazon, che trasmetterà in esclusiva a pagamento le 16 migliori partite del mercoledì. Una nuova frontiera che obbligherà gli appassionati all’utilizzo di almeno due piattaforme per godersi per intero lo spettacolo europeo, con le altre 121 partite stagionali confermate su Sky. Mediaset invece trasmetterà in chiaro la miglior partita del martedì e la finale, completando la propria offerta con le altre 104 gare disponibili a pagamento sulla piattaforma Mediaset Play Infinity che sarà lanciata ad aprile.

Sky sarà la casa anche della neonata Europa Conference League oltre che dell’Europa League, anche se su quest’ultima resta accesa l’attenzione di Dazn per i diritti in streaming, con buona pace dei nostalgici del calcio vecchia maniera.

Quindi, ricapitolando in attesa di capire le varie offerte commerciali dei broadcaster ed eventuali nuovi accordi su pacchetti condivisi, chi volesse seguire tutte le partite del campionato e delle coppe dovrà sottoscrivere tre abbonamenti e avrà sostanzialmente due opzioni: abbonarsi a Dazn e Sky più Amazon per vedere le restanti 16 partite di Champions, oppure passare interamente allo streaming e sottoscrivere, insieme a Dazn, l'offerta di Mediaset Play Infinity e Amazon. Con tre diversi abbonamenti ma, si spera, almeno un unico device da collegare alle rete internet di casa. Ma in quel caso si predererebbe l'Europa League e la Conference League, al momento esclusiva di Sky.

