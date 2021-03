La morte di Daniel Guerini devasta la Lazio. I compagni: "Ci mancherai fratello"

24 marzo 2021 a

Notizia drammatica in casa Lazio. Il centrocampista della Primavera, Daniel Guerini, ha perso la vita in un incidente stradale su viale Palmiro Togliatti. Immediato il messaggio di cordoglio del club per il ragazzo che, domenica scorsa, aveva compiuto 24 anni. “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della società sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”, questa la nota rilasciata pochi minuti fa dalla società.

Sui social iniziano ad apparire i primi post di cordoglio dei compagni di squadra, a cominciare da Damiano Franco: “Riposa in pace amico mio. Solo 4 ore fa eri dentro la macchina con me che mi hai chiesto di portarti al campo perché lasciavi la macchina a lavare. E ora questa notizia che mi ha spezzato il cuore. Sarai sempre con me”. Subito dopo Etienne Tare, figlio del diesse laziale e componente della squadra di Menichini: "Non ci posso credere fratello mio. Ti ringrazio per tutti i momenti passati insieme, sarai sempre nel mio cuore".

Dolore e sgomento anche nelle parole di Angelo Ndrecka: "Inspiegabile. Fino a 10 anni fa ci siamo allenati sullo stesso campo e avevamo lo stesso sogno. Riposa in pace Guero, per sempre dentro di noi".

Anche Francesco Acerbi, dal ritiro della Nazionale, ha pubblicato una storia su Instagram: "Ciao Daniel", il messaggio ad accompagnare la foto di Guerini. Dopo la tragedia di Mirko Fersini, la Primavera della Lazio piange un altro ragazzo volato in cielo troppo presto.

