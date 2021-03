Adesso chiamatela "Serie Asl": rinviata anche Inter-Sassuolo per il focolaio dei nerazzurri

18 marzo 2021 a

E ora chiamatela "Serie Asl". Salta un'altra partita di campionato a causa dei contagi Covid, Inter-Sassuolo prevista sabato sera alle 20.45 non si gioca. Sono infatti saliti a 4 i casi di calciatori positivi nel gruppo squadra dell'Inter: al portiere Samir Handanovic e al difensore Danilo D'Ambrosio si sono aggiunti Stefan De Vrij e Matias Vecino, tutti spediti in quarantena nelle rispettive abitazioni.

L'Inter ha comunicato che riferisce che «l’Ats di Milano informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività di squadra per quattro giorni, domenica 21 compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lunedì 22 marzo - prosegue la nota dell’Inter - prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra». Rimane positivo anche l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, ricoverato nei giorni scorsi in ospedale a causa dei sintomi del coronavirus.

Con la sosta del campionato alle porte, la possibile data del recupero della partita è il 7 aprile alle ore 21 (il Sassuolo ha già dato l'ok), stessa data in cui è stata riprogrammata, tra mille polemiche e la protesta formale della Roma inviata alla Lega, Juventus-Napoli saltata a inizio torneo proprio a causa del focolaio Covid nel gruppo squadra di Gattuso. Si deve recuperare anche Lazio-Torino, oggetto di una sfida a colpi di ricorsi tra Lotito e Cairo. Ma ormai è chiaro: il protocollo Figc è saltato di fronte alle imposizioni delle Asl. Che se ne infischiano della regolarità del campionato e pensano quanto di loro competenza: prevenire il diffondersi del contagio.

