La Lazio dice addio alla Champions League ma non crolla a Monaco: vince il Bayern 2-1

Se ne riparla forse l’anno prossimo: Bayern-Lazio finisce 2-1 e la squadra di Inzaghi, pur presente in campo con orgoglio e personalità, ferma il suo percorso in Champions League agli ottavi di finale, partita di ritorno.

All’Olimpico l’andata era finita 1-4, dunque poche speranze di superare i campioni in carica che avevano vinto per 1-0 in Portogallo contro i finalisti 2020 del Paris Saint Germain. Sblocca il risultato Lewandowski su rigore al 33’, assegnato per una trattenuta di Muriqi, con il corollario dell’ammonizione ad Acerbi accorso a protestare. Il bomber del Bayern è al suo quinto gol in sei presenze in Champions e alla bella cifra di 285 gol in 324 presenze complessive nel club di Monaco. Primo tempo comunque di valore per la squadra italiana, che tiene bene il campo dei padroni di casa. Raddoppia per il Bayern nel secondo tempo Choupo-Moting al 73’ su suggerimento di Alaba.

Accorcia le distanze per la Lazio Parolo all’82’, e i ragazzi di Inzaghi sfiorano il 2-2 con Acerbi nel finale, in un imperioso scatto dei biancocelesti. Niente da fare, il triplice fischio al 94’ congeda la formazione romana dalla massima competizione europea per club e manda il

Bayern Monaco ai quarti.

