Formula E Accelerate, giovedì sera via al quarto round della serie di corse online

10 marzo 2021

Formula E: Accelerate, la serie di sei gare online che vede darsi battaglia i 12 team della Formula E e 24 dei più veloci piloti al simulatore del mondo si avvicina al gran finale con il quarto appuntamento, disponibile in streaming sui canali social di Formula E giovedì 11 marzo a partire dalle 20 ora italiana. Il campionato di esports, che al momento vede in testa alla classifica Erhan Jajovski del team ROKiT Venturi Racing, vede sfidarsi piloti e team per il titolo di campione sulle monoposto Gen2, tutti a contendersi un montepremi minimo di 100.000 euro.

Lo spettacolo del quarto round della serie vedrà 12 piloti del campionato di Formula E - compresi i vincitori del recente doppio appuntamento di Diriyah Nyck de Vries e Sam Bird - darsi battaglia sul simulatore di gara rFactor2, con il team principal di Mercedes-EQ Ian James che offrirà in diretta un'analisi approfondita dell'evento. Gli altri 12 piloti del campionato di Formula E parteciperanno al gran finale di Formula E: Accelerate. L'ex pilota di F1 Romain Grosjean darà spettacolo mettendosi al volante del simulatore rFactor2 per segnare il giro più veloce del circuito di New York, prendendosi una breve pausa dal suo team di piloti R8G composto da Erhan Jajovski e Risto Kappet (NIO 333). Prenderanno parte alla serata anche il Team Principal di Mercedes-EQ Ian James e la pilota del British Touring Car Championship Jade Edwards, che condividerà con i fan la sua esperienza nel motorsport durante tutto il corso dell'evento.

Ogni pilota di Formula E: Accelerate accumula per il suo team punti validi per il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, grazie ai consigli di esperti e mentoring dedicato. I primi tre round di Formula E: Accelerate hanno dato vita a uno spettacolo ricco di emozioni, seguito dagli appassionati di sim racing da tutto il mondo, con gare serrate e distacchi di pochi centesimi di secondo al traguardo. Questa settimana i piloti affronteranno un nuovo circuito, portando la bagarre virtuale sull’evocativo paesaggio desertico di Diryah, celebrepatrimonio UNESCO, ora disponibile anche su rFactor2. La gara di questa settimana sarà anche la prima su Twitch che darà agli spettatori la possibilità di prendere parte a Formula E: Accelerate in tempo reale. I fan potranno giocare e sfidarsi tra loro su previsioni, sondaggi, trivia e molto altro. La vasta offerta è frutto della collaborazione tra Formula E e Sport Buff, che fornirà la piattaforma interattiva che andrà ad aumentare il coefficiente di spettacolo della serata di e-sport.

