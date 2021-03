Sanremo, la promessa di Schwazer: mia figlia mi vedrà alle Olimpiadi

03 marzo 2021 a

"La mia bimba mi vedrà in gara: prima per le qualificazioni e poi alle Olimpiadi. Ho tanta determinazione, voglio chiudere questo cerchio perché ho vinto in tribunale, ma sono uno sportivo e ora voglio vincere in gara". Alex Schwazer la sua rivincita se la prende sul palco di Sanremo. L’altoatesino ha raccontato la storia del suo secondo caso doping, una vicenda chiusa dal Tribunale di Bolzano con l’archiviazione, mentre per la giustizia sportiva è ancora valida la sospensione.

"Ho trovato un giudice coraggioso, che è voluto andare fino in fondo per vederci chiaro: nella sfortuna è stata la mia fortuna - ha osservato il marciatore azzurro, medaglia d’oro olimpica a Pechino2008 - Ora voglio essere di nuovo giudicato dalla giustizia sportiva con i fatti emersi. In questi anni ho perso un’Olimpiade e tante altre gare, non voglio perderne altre. Nessuno mi ridarà quello che ho perso perché non si può tornare indietro, ma si può rimediare permettendomi di non perdere altre gare senza colpe".

"Vincere le Olimpiadi - ha spiegato Schwazer - per ogni atleta è un sogno. Quando dopo la fatica e il sudore ci riesci, resta sempre in te. È ancora viva come lo era 10 anni fa".

L’atleta ha poi raccontato la sua storia: "È stato trovato un campione di urine positivo. Il doping in Italia è un reato penale, sono finito in tribunale. Volevo dimostrare la mia innocenza. Dopo 4 anni e mezzo ho trovato un giudice coraggioso che voleva andare fino in fondo e vedere chiaro ed è stata, nella sfortuna, la mia fortuna". Ora, ha spiegato, "non voglio perdermi altre gare senza avere colpe".

"Il ricorso al Tribunale di Losanna? Ancora non lo abbiamo fatto, stiamo lavorando sul come farlo. Credo che lo presenteremo la prossima settimana", aveva detto ai microfoni di RaiSport prima dell'ospitata a Sanremo in merito alla squalifica di 8 anni per doping messa in discussione dalla recente sentenza di Bolzano, dove è stata disposta l’archiviazione del procedimento penale per doping a carico del marciatore.

