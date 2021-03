Capannelle dà il via alla stagione primaverile del galoppo

07 marzo 2021 a

La stagione primaverile del galoppo iniziata ufficialmente venerdì scorso ha ritrovato oggi all’Ippodromo Capannelle il primo degli appuntamenti domenicali, fino al due di giugno, infatti, tutti i festivi saranno scanditi da pomeriggi di corse al galoppo. Ogni volta saranno gare di selezione per i grandissimi appuntamenti dei Premi Parioli e Regina Elena in programma il 25 aprile e del Derby di galoppo il 23 maggio.

Oggi, domenica 7 marzo, in vista del Parioli sono scesi in pista i tre anni nel premio Arconte prima semifinale in vista della classica. Primo al traguardo Terrible Land, montato da Pierantonio Convertino, che ha sconfitto la coalizione di casa Botti: Flag’s up, Closer Look e Bjorn che hanno occupato nell’ordine tutti gli altri tre posti nel marcatore.

Elio Pautasso direttore generale di Hippogroup Roma Capannelle e Presidente di Federippodromi ha auspicato che con l’avvio della stagione primaverile possa finalmente arrivare anche la riapertura della corse al pubblico.

