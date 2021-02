Atletica, Alex Schwazer assolto. Il Tribunale di Bolzano: "Nel 2016 non ci fu doping"

18 febbraio 2021 a

a

a

L'indagine è archiviata per non aver commesso il fatto. Alex Schwazer assolto: il gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'ex marciatore azzurro per "non aver commesso il fatto". Lo rendono noto i legali dell'altoatesino. Il riferimento è alla presunta positività emersa nel 2016, che aveva portato a una squalifica di otto anni per Schwazer. La sentenza permetterà all'ex campione olimpico di rivolgersi alla Corte Federale Svizzera per annullare la squalifica fino al 2024 inflitta dal Tas di Losanna.

