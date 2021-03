I veri big di Sanremo. Laura Pausini cubista, poi l'omaggio a Morricone

Giorgia Peretti 03 marzo 2021 a

Laura Pausini è la special guest della seconda serata del festival di Sanremo 2021. La cantante è reduce dalla vittoria del Golden Globe con la canzone “Io sì” colonna sonora del film “La vita davanti a sé” interpretato da Sophia Loren.

Scende le scale in forma smagliante con un mantello cosparso di paillettes che riflettono tutta la sua luce. Ad accoglierla sul palco Amadeus e Fiorello che si complimentano per i successi della cantante che con voce timida esordisce così “sono senza saliva, sono emozionata”. Emozionata tanto da faticare a trattenere le lacrime e finire un discorso senza confondersi. Amadeus la incita "bello che una artista come te che gira il mondo possa ancora emozionarsi".

“Non dobbiamo abituarci mai, uso plurale perché ci sono sempre attorno a me tante persone. Non mi aspettavo il Golden Globes, perché è strano pensare che una canzone cantata da un'italiana sia anche solo nominata e non c'era mai stata alcuna canzone cantata tutta solo in italiano" replica la Pausini prima di iniziare la sua performance sul palco dell’Ariston. A fine esibizione Fiorello, co-conduttore, la coinvolge in un simpatico siparietto facendola cantare sulle note di “This is the rhythm of the night” mente Amadeus si trasforma improvvisamente in un cubista scatenato. Conclude il suo intervento a Sanremo ringraziando Edoardo Ponti, regista del film vincitore del prestigioso premio lanciano un messaggio di integrazione "Volevo ringraziare Sofia Loren questo film porta un messaggio di integrazione uguaglianza, è bello sentirsi in una famiglia pure senza nascere con lo stesso sangue.”

Poi è andato in scena l'omaggio a Ennio Morricone sul palco dell’Ariston da parte prima del trombettista Nello Salza con il tema di ’Il buono, il brutto e il cattivo'. Poi del figlio Andrea Morricone che dirige l’orchestra sulle note di ’Metti una sera a cena' e infine di Il Volo che canta ’Your Love'. Commozione non solo per il ricordo, ma anche per Ignazio Boschetto, uno dei componenti del gruppo vocale, sul palco nonostante abbia perso il padre domenica. "Sono contento che siate qua anche in un momento moto difficile, nella serata dedicata alla musica italiana nel mondo", dice Amadeus.

