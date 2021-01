Ecco Felix, il "misterioso" ghanese preso dalla Roma

Alessandro Austini 31 gennaio 2021 a

Oltre ad aver definito gli acquisti di Stephan El Shaarawy e Bryan Reynolds, la Roma ha quasi chiuso la trattativa per un altro giocatore. Dopo aver superato i problemi sorti a seguito dell'incidente degli scorsi giorni, Morgan De Sanctis si è rimesso al lavoro a Trigoria e ora sta cercando di definire gli ultimi dettagli per prendere Felix Asena Gyan.

Il giocatore, conosciuto meglio come Felix, è un attaccante di 18 anni nato in Ghana ed insieme a Reynolds andrà ad occupare le due caselle da extracomunitario che i giallorossi possono riempire per questa stagione. Trovare informazioni sul web su questo giocatore, assistito dall'agente Oliver Arthur, è un compito arduo: una delle poche cose che si sanno sul suo conto è che era stato offerto anche al Milan.

Felix, non appena verrà concluso del tutto l'affare, si presenterà a Trigoria e farà la spola tra la prima squadra di Fonseca e la formazione Primavera allenata da De Rossi, che la scorsa estate era stata rinforzata con gli arrivi di Feratovic, Vicario, Podgoreanu, Megyeri, Louakima, Zajsek e Vetkal.

