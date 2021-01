Incidente stradale per il dirigente romanista Morgan De Sanctis: operato al Gemelli, non è in pericolo

06 gennaio 2021 a

Ore di apprensione per la Roma. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 22.40, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha avuto un brutto incidente stradale sulla via Cristoforo Colombo a bordo della sua Hyundau. Il dirigente giallorosso è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Gemelli dopo i primi controlli effettuati a Villa Stuart. Ha riportato fratture multiple alle costole e alle vertebre dorsali. Le sue condizioni sono state giudicate subito serie: c'è stato bisogno di ricorrere a un intervento chirurgico per ridurre l'emorragia addominale conseguente alle fratture ed è stato necessario asportare la milza.

L'operazione è riuscita e viene per fortuna escluso che il dirigente sia in pericolo. L'ex portiere non è intubato, è cosciente e il decorso post operatorio prosegue regolarmente senza complicanze. La sua situazione è sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore.

