Ma quanto è ingrassato James Harden? La foto del "Barba" fa impressione

La maglia di Houston sta stretta a James Harden. Letteralmente, perché più che per la voglia di andare via dai Rockets, il il «Barba» ha mostrato una condizione fisica rivedibile al suo rientro nella preseason Nba. Una foto in particolare ha fatto il giro del web, con la tenuta da riscaldamento - sopramaglia e pantaloni indossati sopra la divisa da gioco - a evidenziarne la forma in sovrappeso. Harden però si è difeso nel debutto stagionale contro i San Antonio Spurs (battuti 112-98) raggranellando 12 punti, 4 assist, 3 rimbalzi e 2 palle recuperate in 21 minuti, a dispetto di una condizione non certo eccezionale.

È un momento particolare per la guardia, rientrata sul parquet in ritardo rispetto agli altri dopo aver violato le normative anti-Covid della Nba, condotta che lo ha costretto ad aspettare 6 tamponi negativi di fila prima di potersi unire alla squadra. Inoltre Harden è al centro delle speculazioni di mercato dopo la richiesta di cessione avanzata dai Rockets il mese scorso, con Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets spettatrici interessate a una possibile trade.

