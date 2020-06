Datome firma tre anni con Milano

Il capitano della nazionale italiana lascia il Fenerbahce e prova a riportare in alto l'Armani

Gigi Datome ritorna in Italia. Il capitano della Nazionale azzurra riparte dall’AX Armani Exchange Milano di Ettore Messina (accordo per tre anni), ritrovando la serie A sette anni dopo aver trascinato la Virtus Roma fino a una storica finale scudetto. Nel mezzo due anni in Nba con le maglie di Detroit Pistons e Boston Celtics, prima del ritorno in Europa con il Fenerbahce, con cui ha dato vita a un incredibile ciclo di vittorie: nove trofei in cinque stagioni alla corte di coach Obradovic, con l’Eurolega 2016-17 - la prima per un club turco - a dominare una bacheca completata da 3 vittorie in campionato, 3 Coppe di Turchia e 2 Coppe del Presidente.

Salutata la squadra di Istanbul, i cui piani di ridimensionamento avevano già portato all’addio del tecnico serbo, Datome a 32 anni è l’uomo scelto da Milano per alzare l’asticella in Europa, dopo che nelle scorse settimane erano arrivati sotto la Madonnina altri grandi colpi come il centro ex CSKA Kyle Hines e la guardia ex Barcellona e Atlanta Hawks Malcom Delaney. «Sono davvero felice di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera - le prime parole dell’ala sarda dopo la firma - in una società storica e ambiziosa come l’Olimpia». Soddisfatto Christos Stavropoulos, general manager della formazione meneghina «Siamo entusiasti di averlo con noi».