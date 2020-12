Paolo Rossi segreto, vignaiolo e amante del Brunello

Paolo Zappitelli 10 dicembre 2020 a

a

a

Vignaiolo, amante del buon vino e del Brunello. Paolo Rossi era anche questo, una delle tante sfaccettature del campione di calcio che ci ha lasciato. Pablito, infatti, aveva creato la cantina Poggio Cennina in provincia di Arezzo. Un'azienda che funzionava anche come resort e dove si era ritirato a vivere con la moglie e le figlie. Paolo Rossi era stato uno dei primi calciatori a gettarsi nel mondo dell'enologia ed aveva iniziato proprio visitando il territorio di Montalcino. Così appassionato da dare il suo soprannome "Pablito" a una linea di vini che includeva anche una selezione di bottiglie di Brunello. "Venne nella nostra cantina - ricorda Bernardino Sani, Ceo della cantina Argiano 1580 a Montalcino - e volle degustare i nostri migliori vini, in particolare quelli degli anni '80, quando lui giocava. Conservo ancora con grande piacere una bottiglia dell'82 con il suo autografo. . Era una grande persona e un amante del Brunello, gli sarebbe piaciuto esportare in Cina le eccellenze del nostro territorio". E ai suoi amici aveva proprio confidato che gli sarebbe piaciuto diventare ambasciatore dei vini italiani nel mondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.