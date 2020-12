Addio Paolo Rossi, la moglie Federica lo annuncia così

10 dicembre 2020 a

Un post nel cuore della notte per dire al mondo che il suo Paolo non c'è più. Così Federica Cappelletti ha annunciato ai social la morta di Paolo Rossi, indimenticabile eroe del Mondiale di calcio Spagna '82. «Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto...». Accanto a queste parole l’emoticon di un cuore. Così, nel pieno della notte, Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ricorda il marito campione del mondo. Sulla pagina Facebook la moglie ha postato una foto del marito e delle due figlie, di spalle, in un contesto di vacanze al mare.

E anche su Instagram, Federica ha voluto postare una foto in cui si fa vedere sorridente con Paolo.

