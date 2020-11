Totti se l'è vista brutta: "Febbre, polmonite e poco ossigeno"

20 novembre 2020 a

a

a

«Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il covid non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2!».

Sono le parole dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti sui suoi social sul perdiodo difficile vissuto dopo aver contratto il covid-19. «Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni», ha aggiunto il numero 10 giallorosso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.