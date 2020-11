Dzeko positivo al Covid e asintomatico. Ma non si abbatte: "Daje ragazzi, forza Roma"

06 novembre 2020 a

Edin Dzeko è positivo al Covid. Ma non ha sintomi. Una brutta notizia per la Roma che dovrà rinunciare all'attaccante bonsiaco per le prossime partite. La speranza è che l'assenza sia più corta possibile e che possa tornare presto negativo. L’annuncio lo ha dato lo stesso centravanti su Instagram: "Ciao a tutti, purtroppo sono

positivo al Covid-19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena". "Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari -sottolinea il calciatore-. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma".

