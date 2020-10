La cannabis legale nel calcio: è sponsor di Samp, Verona e Udinese. E i grillini che dicono?

03 ottobre 2020 a

Una nuova erba per il calcio. No, non si tratta di un rimedio per i campi malandati ma di una nuova iniziativa commerciale: Just Mary, la società italiana leader nel commercio di cannabis legale attiva a Roma, Milano, Monza, Firenze, Torino e Catania, ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con tre club di Serie A: si tratta di Sampdoria, Verona e Udinese.

La notizia, riportata da Tuttosport, apre una riflessione: ma se i club italiani (e le televisioni) per questioni "morali" non possono più pubblicizzare le società di scommesse, perché ora sono autorizzate a farlo con chi vende erba, seppur legale? Una buona domanda da rivolgere al Movimento Cinque Stelle, protagonista del cosiddetto Decreto Dignità del 2018, che ha stoppato un giro d'affari stimato in circa 100 milioni di euro per il calcio italiano, vietando la pubblicità per le agenzie di betting.

