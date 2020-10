La Roma alza a 17 milioni l'offerta per Smalling, il Manchester United non molla

Alessandro Austini 03 ottobre 2020 a

Una trattativa infinita. La Roma continua a pressare il Manchester United per avere Chris Smalling. L'ultima offerta presentata dai giallorossi ammonta a 17 milioni di euro, ma dai Red Devils non è ancora arrivato l'ok: la richiesta degli inglesi è di 20 milioni di euro. C'è tempo fino a lunedì, ma trattandosi di un trasferimento internazionale il tempo inizia a stringere. E la Roma non sembra avere pronto un piano-B.

Insomma tensione ai massimi sul fronte calciomercato, a poche ore dalla sfida in casa dell'Udinese. In tribuna al Friuli saranno presenti nuovamente i Friedkin: Dan e Ryan sono partiti insieme verso Trieste per seguire la terza partita di fila dal vivo.

