La Roma pareggia in rimonta. Fonseca: "Ora la squadra va completata". E Perotti finisce ko

Finisce 2-2 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Roma. I giallorossi concludono così il ciclo di amichevoli precampionato; da lunedì la squadra inizierà a lavorare a Trigoria per preparare l’esordio in campionato in programma il 19 in casa del Verona.

La squadra di Fonseca gioca un buon primo tempo in cui tiene in mano il pallino del gioco senza però concretizzare le occasioni capitate sui piedi di Dzeko e Mkhitaryan. Nel finale due disattenzioni difensive consentono a Rog di firmare il vantaggio e a Walukiewicz di raddoppiare sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa però i giallorossi scendo in campo col giusto piglio e dopo venti minuti rimettono il match in parità nel giro di 120 secondi: prima è Under ad accorciare le distanze, poi il pareggio arriva con Mkhitaryan bravo a finalizzare una bella azione di Karsdorp. Preoccupazione per Perotti: l’argentino, entrato a metà del secondo tempo al posto di Dzeko, è stato costretto a uscire poco dopo per un problema muscolare.

Soddisfatto Fonseca, che sorride commentando la prestazione dei suoi: “Offensivamente mi è piaciuto anche il primo tempo. Non abbiamo fatto gol ma abbiamo fatto bene. Poi abbiamo sbagliato nella prima situazione in cui il Cagliari si è avvicinato alla nostra porta. Anche difensivamente siamo andati bene, il Cagliari non aveva creato granché. Nel secondo tempo reazione forte, segnali positivi“. Positivo anche il primo incontro con i Friedkin: “È importante avere il presidente vicino alla squadra - dice il tecnico a Roma Tv - che veda come lavoriamo. Sono motivati come lo siamo noi e stanno lavorando per migliorare la Roma. La squadra non è definitiva, abbiamo giocato con calciatori che partiranno, altri devono arrivare. Ho parlato con il presidente e con Fienga, stiamo lavorando per migliorare la squadra“.

