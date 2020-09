La Consob chiede chiarimenti ai Friedkin e stoppa l'Opa sulla Roma

Filippo Biafora 12 settembre 2020 a

La Consob ferma momentaneamente l’Opa dei Friedkin. Come comunicato da Romulus and Remus Investments LLC - società dei texani che ha rilevato la Roma da Pallotta - l’ente di controllo dei mercati ha richiesto la trasmissione di ulteriori elementi informativi di dettaglio dopo che lo scorso 6 settembre la nuova proprietà giallorossa aveva depositato il documento che riguarda l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul 13,4% delle azioni ordinarie in mano ai piccoli azionisti.

La Consob, in pressing già negli scorsi giorni su Friedkin dopo la scelta di lanciare l’Opa a 0,1165 euro per azione, ha disposto la sospensione dei termini istruttori (tale documento va approvato dopo la presentazione) fino al completamento del quadro informativo, per un periodo non superiore a quindici giorni. La nota fa infine sapere che non appena riprenderà l’iter ci sarà immediata comunicazione pubblica ai mercati.

