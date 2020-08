Pedro sbarca a Ciampino nel giorno di Friedkin

Emanuele Zotti 17 agosto 2020 a

Nel giorno del closing che renderà Dan Friedkin il venticinquesimo presidente della storia della Roma, a Ciampino è sbarcato Pedro, l’ultimo acquisto dell’era Pallotta. Lo spagnolo - che arriva a parametro zero e si legherà al club giallorosso con un triennale da 3 milioni fino al 2022 - è sbarcato a Ciampino intorno alle 13.30.

In carriera ha vestito le maglie di Barcellona e Chelsea vincendo tutto quello che c’era da vincere. Nel suo palmares ci sono infatti una Champions League, una Supercoppa europea e un campionato mondiale per club conquistati con i blaugrana; con i Blues ha vinto un’Europa League mentre con la nazionale spagnola si è laureato prima Campione del Mondo e successivamente d’Europa. Pedro é reduce dall’operazione alla spalla (perfettamente riuscita) eseguita lo scorso 4 agosto. Per recuperare questo tipo di intervento di solito sono necessari 30 giorni, ma Pedro è già impaziente di conoscere Fonseca e i suoi nuovi compagni di squadra: l’appuntamento è fissato a Trigoria per il 27 agosto, quando squadra e staff tecnico si sottoporranno al primo ciclo di tamponi prima della ripresa degli allenamenti fissata per il 28.