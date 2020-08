La Roma passa a Friedkin: tutto pronto per la firma a piazza di Spagna

Alessandro Austini 17 agosto 2020 a

Il d-day della Roma è arrivato. Il club giallorosso sta per essere ceduto ufficialmente al gruppo Friedkin: proprio in questi minuti stanno iniziando le procedure per il closing allo studio legale Dla Piper in via dei Due Macelli, con Piazza di Spagna sullo sfondo. Gli avvocati sono al lavoro anche a Londra mentre Dan Friedkin segue le riunioni dagli States: sarà lui il 25esimo presidente della storia romanista, mentre il figlio Ryan sarà l'uomo più presente nella Capitale per seguire il club da vicino. La firma è attesa entro poche ore, poi via al primo cda della nuova era in videoconferenza con gli Stati Uniti. Pallotta saluta dopo nove anni, la Roma rimane americana ma si rinnova per provare a tornare in alto.