Tegola per la Roma, infortunio alla spalla: Pedro si deve operare

Durante l'ultima gara col Chelseah

Filippo Biafora 03 agosto 2020

In quella che poteva essere l'ultima partita con la maglia del Chelsea prima di sbarcare a Roma ed iniziare la nuova avventura in Italia Pedro ha subito la sub-lussazione della spalla destra e si sottoporrà ad intervento chirurgico. L'attaccante spagnolo finirà immediatamente sotto i ferri ed al momento sono stimati tempi di recupero di circa un mese. Il suo obiettivo è di essere pronto per il raduno della squadra di Fonseca, la cui data sarà stabilita soltanto dopo il percorso in Europa League. Se i giallorossi venissero eliminati dal Siviglia l'idea è di fissare l'inizio della nuova stagione il 25 agosto con le consuete visite mediche di gruppo. In questo caso Pedro rischia di saltare la prima settimana di lavoro, ma la speranza è che la Roma vada il più avanti possibile in coppa.