Tentazione Juve? Per ora Inzaghi si gode il terzo figlio: è nato Andrea

Radiomercato lo vuole tra i candidati per il dopo-Sarri sulla panchina della Juventus. Ma al momento il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha tutt'altri (e piacevolissimi) pensieri per la testa. Ieri pomeriggio, infatti, la moglie Gaia Lucariello ha regalato a Inzaghi il secondo maschietto, Andrea, che si aggiunge a Lorenzo. In precedenza Simone aveva avuto un altro figlio, sempre maschio, con Alessia Marcuzzi: Tommaso. All'allenatore biancoceleste gli auguri di tutta la redazione de Il Tempo.