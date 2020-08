La Juve esonera Sarri: ora Inzaghi, Zidane o Pochettino

In corsa anche Pirlo e Mancini. Rischia anche Paratici

Luigi salomone 08 agosto 2020

a

a

Il ko contro il Lione è stato fatale. Maurizio Sarri è stato esonerato (ha un contratto di altri due anni con il club bianconero) «Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. La società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano». Questo il comunicato ufficiale con cui la Juventus ha comunicato l’esonero.

Sarri chiude con 51 partita e una media punti di 2.16 a partita, uno scudetto vinto e due finali perse contro la Lazio in Supercoppa e il Napoli in Coppa Italia. Fatale l'ennesimo fallimento in Champions League. Agnelli ora deve scegliere: sono tanti i papabili. Andrea Pirlo appena presentato come allenatore della Juve Under 23, Simone Inzaghi vecchio pallino di Paratici che però pure lui rischia il posto, Zinedine Zidane in rotta di collisione con il Real Madrid e Pochettino. In corsa anche Mancini che dovrebbe lasciare il progetto Italia (difficile) e un ritorno di Allegri. Decisione nei prossimi giorni