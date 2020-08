Conte, si mette male: il Copasir vuole vedere le carte segrete sul Coronavirus

05 agosto 2020 a

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir) ha chiesto di poter visionare la documentazione del Comitato tecnico scientifico sull'epidemia da Coronavirus sulla quale il governo ha opposto il segreto di Stato.

Si arricchisce di un'altra puntata, così, la vicenda degli atti in base ai quali il presidente del Consiglio ha emanato i cosiddetti Dpcm per limitare la libertà degli italiani e contrastare così il diffondersi del Covid-19 nella fase più dira della pandemia. Nelle scorse settimane era intervenuta prima una sentenza del Tar a favore di una serie di legali della Fondazione Einaudi che avevano chiesto che gli atti fossero resi pubblici. Palazzo Chigi, però, aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato che, nell'attesa di prendere una decisione il prossimo settembre, ha mantenuto il segreto sugli atti. Nel ricorso, la Presidenza del Consiglio aveva addirittura parlato di rischi per l'ordine pubblico come conseguenza dell'eventuale pubblicazione del dossier.

Ora scende in campo il Copasir, al termine della seduta nella quale è stata audita la ministra dell'interno Luciana Lamorgese, che si è confrontata sulle domande dei componenti in particolare sulla tematica di eventuali tensioni sociale che potrebbero eventualmente verificarsi nell’ultimo periodo del 2020. "Il Copasir ha altresí convenuto nella stessa seduta di richiedere alla Presidenza del Consiglio la documentazione del Comitato Tecnico Scientifico relativa al coronavirus".