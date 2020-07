Dominio Quartararo in MotoGP. Marquez rimonta e poi cade

19 luglio 2020 a

Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Spagna, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota francese della Yamaha Petronas, scattato dalla pole per la settima volta, taglia per primo il traguardo sul circuito di Jerez e conquista la prima vittoria in carriera nella classe regina. El Diablo precede Maverick Vinales e Andrea Dovizioso che completano così il podio di una gara ricca di emozioni, a cominciare dal lungo in curva 4 che costringe Marc Marquez, scivolato nelle retrovie, a una rimonta che viene però vanificata da una caduta nel finale per il campione del mondo in carica, costretto al ritiro dopo aver picchiato violentemente il polso.

Ritiro anche per Valentino Rossi obbligato a fermare la propria Yamaha a sei giri dal termine per condurla ai box. Ducati Pramac sugli scudi con Jack Miller che chiude in quarta posizione, bene anche Morbidelli quinto e Bagnaia settimo, con Danilo Petrucci che chiude in nona posizione.