Bernie Ecclestone senza freni: "A volte i neri sono più razzisti dei bianchi"

«In molti casi i neri sono più razzisti dei bianchi». Nuova uscita destinata a far discutere per Bernie Ecclestone, intervistato dalla Cnn a proposito dell’impegno dell’impegno di Lewis Hamilton a sostegno del movimento "Black Lives Matter". «È un po' speciale - ha ammesso l’ex boss della Formula 1 - In primo luogo ha molto talento come pilota e ora sta diventando estremamente talentuoso nell’esporsi pubblicamente. Questa campagna che sta facendo è meravigliosa. Sta facendo un ottimo lavoro e le persone lo ascoltano».

Ecclestone non crede che la presa di posizione del pilota della Mercedes, che ha lanciato la campagna "Hamilton Commission" relativa all’inserimento di persone di colore nel circus «sia un bene o un male per la Formula 1 - ha concluso - credo che farà semplicemente pensare alla gente ciò che è più importante».