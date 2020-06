20 giugno 2020 a

Napoli esulta. Napoli sfotte. Con l'ironia che da quelle parti sa toccare punte geniali, ecco l'ultima trovata per continuare a godersi la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juventus: una gelateria offre il "gusto CR7" solo nel cono, perché le "coppe" da quelle parti non sono più disponibili...