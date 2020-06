Elma Aivero, la sorella di Ronaldo attacca Sarri e terremota la Juventus

Giada Oricchio 19 giugno 2020 a

La sorella di Cristiano Ronaldo manda l’avviso di sfratto a Maurizio Sarri dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli (in precedenza i bianconeri hanno perso anche la Supercoppa contro la Lazio) seconda finale persa dai bianconeri in stagione). Elma Aivero si affida ai notoriamente compassati social per esprimere il suo punto di vista: “Cosa altro può fare? Da solo il mio tesoro non fa miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque… testa alta, non potevi fare di più”.

Sarri finirà la stagione e poi lascerà Torino, al suo posto i tifosi vorrebbero il ritorno di Massimiliano Allegri. Quell’Allegri accolto male dalla tifoseria e poi osannato perché vinceva scudetti e finali al di là del bel gioco. Ma l’allenatore li veronese è in parola con il PSG. A Sarri vengono imputati: la mancanza di gioco, la pessima forma atletica della squadra (gli ultimi infortuni seri riguardano Alex Sandro e Khedira) e soprattutto i rapporti molto tesi con il campione portoghese: lo vede centravanti, ma Cristiano Ronaldo non gradisce. A sua discolpa, il tecnico cresciuto a Empoli può lamentare un mercato sbagliato, ma quando alleni l’uomo azienda da 94 milioni di euro all’anno non puoi permetterti che sia sempre scontento.