La Roma sospende il direttore sportivo Petrachi: al suo posto De Sanctis con Baldini

Nuovo colpo di scena nel rapporto che lega Petrachi e la Roma. Il club giallorosso ha infatti deciso di sospendere il direttore sportivo ad una settimana di distanza da quando il dirigente ha mandato un durissimo messaggio d’accuse a Pallotta a seguito delle parole spese dal presidente in un’intervista che riguardava Fonseca.

Lunedì è andato in scena un colloquio tra il ds e l’amministratore delegato Fienga, che però non ha portato i frutti sperati: la frattura tra le parti era insanabile e non sarà possibile portare avanti il rapporto.

Constatata la ferma presa di posizione di Pallotta, letteralmente allibito per il comportamento del salentino, la società di Trigoria ha optato per una sospensione, in attesa di capire come si potrà procedere in maniera definitiva. Petrachi - stamattina ha seguito l’allenamento della squadra da bordocampo - non ha alcuna intenzione di dimettersi e in casa Roma stanno valutando come muoversi nei prossimi giorni e se perseguire la strada del licenziamento per giusta causa. Il mercato sarà ora affidato a De Sanctis, con la supervisione del consigliere Baldini.

La comunicazione ufficiale della decisione da parte del club giallorosso è attesa entro oggi.