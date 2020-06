Nuovi striscioni dei tifosi romanisti contro Pallotta

Filippo Biafora 08 giugno 2020 a

Non si placano le proteste dei tifosi della Roma nei confronti del presidente Pallotta. Nelle ultime settimane sono stati affissi dei volantini pro-Friedkin a New York e sono stati esposti alcuni striscioni dal gruppo Roma della Curva Sud, mentre questa mattina è stato il gruppo RV ad attaccare il tycoon di Boston. "A Roma de papponi ne so passati tanti... Tu li batti tutti quanti!",

"Pallotta te volemo bacià freddo" le due scritte degli ultras giallorossi, che hanno appreso gli striscioni sotto la sede degli uffici della società all'EUR e all'esterno dei cancelli di Trigoria, dove questa mattina sono ripresi gli allenamenti agli ordini di Fonseca dopo un giorno di riposo. Tra 5 giorni saranno due anni esatti che il presidente Pallotta non viene a Roma ed appare difficile che in questo clima di contestazione possa decidere di ripresentarsi.