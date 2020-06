Serie A: niente blocco retrocessioni e playoff in caso di stop

Simone Pieretti 08 giugno 2020 a

Si ai play off, no al blocco delle retrocessioni. I consiglieri della Figc si sono espressi sulle mozioni presentate quest’oggi al Consiglio federale. Bocciata la proposta della Lega di Serie A finalizzata al blocco delle retrocessioni e alla mancata assegnazione del titolo qualora il campionato venisse nuovamente sospeso. «Non c’è soluzione migliore, oltre al campo, che confrontarsi con play-off e play-out. Un mini-torneo è sempre meglio rispetto a un algoritmo che comunque è stato chiarito: è una media ponderata che tiene conto del peso che deriva dalla media dei punti fatti in casa e fuori casa, moltiplicato per il residuo delle gare. La Lega di A lo ha approvato e accettato, speriamo non serva a nulla». Ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale.

Definitivamente conclusa invece la stagione per quanto riguarda il campionato di Serie A femminile; gli altri campionati dilettantistici erano già stati sospesi in precedenza.