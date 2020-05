Marusic: Lazio fermata nel suo momento migliore

«Facciamo allenamenti individuali e siamo tutti contenti di essere tornati a lavorare a Formello. Vediamo cosa accadrà in futuro, ma per ora siamo soddisfatti di poterci allenare nel nostro centro sportivo». Con queste parole l’esterno biancoceleste Adam Marusic racconta ai microfoni di Lazio Style Channel le sensazioni che si provano a vedere la luce in fondo al tunnel. Non si può ancora parlare di normalità, ma dopo il lungo stop con relativo isolamento si torna a respirare calcio. «Prima abbiamo effettuato dei controlli e quando è stato accertato che stavamo tutti bene, abbiamo dato inizio alle sessioni di allenamento. Con i compagni di squadra ci siamo sempre sentiti durante la quarantena, ma vedersi al centro sportivo di Formello è un’altra cosa», prosegue il montenegrino che spera di poter parlare presto anche della ripresa di un campionato che la Lazio stava disputando ai massimi livelli. «Dobbiamo rispettare le norme che sono state stabilite. Siamo stati fermati nel momento in cui stavamo offrendo il miglior calcio della Serie A», spiega Marusic che non nomina la parola scudetto, ma dice chiaramente che quello è l’obiettivo da inseguire. <Durante la quarantena - spiega - ho rivisto tante partite, ho provato tanta nostalgia perchè le emozioni delle partite ci mancano. In questa situazione dobbiamo solo aspettare e vedere cosa accadrà. Tutti noi, però, siamo pronti per tornare in campo. Giocare senza il pubblico sarà un’altra cosa«> Marusic individua nella »gara con l’Inter all’Olimpico la più importante della stagione, personalmente ho giocato prima a destra e poi sulla corsia di sinistra. Durante quella gara mister Inzaghi mi chiedeva di presentarmi più spesso offensivamente ed infatti sono riuscito a propiziare il gol di Milinkovic. Quest’anno ho avuto qualche problema fisico, ma ora sto bene e spero di potermi far trovare pronto nel caso in cui si dovessero giocare le restanti 12 partite. Il gruppo è molto unito e compatto, vogliamo lottare tutti per lo stesso obiettivo«. A mancargli non solo il calcio. <Durante la quarantena sono rimasto sempre in contatto con la mia famiglia, dobbiamo ancora aspettare per vederci. Oltre ad allenarmi, in questi mesi ho visto diverse serie tv, come ad esempio La Casa di Carta. Quando questo momento sarà finito, sarà tutto più bello: noi torneremo ancora con più voglia>, assicura l’esterno della Lazio