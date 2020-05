Primo caso di coronavirus al Torino. È la stessa società granata a comunicarlo in una nota. «Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino - si legge - è emersa una positività al Covid-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato». Il nome del giocatore non è stato reso noto.

Nello stesso giorno arriva una notizia di segno opposto che riguarda l'altra squadra di Torino: lo juventino Dybala è ufficialmente guarito. «La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!». Queste le parole dell’attaccante della Juventus, Paulo Dybala su Instagram dopo la guarigione dal Covid-19 con una foto al sole su un prato a braccia aperte.