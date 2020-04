Totti: quarantena con Spalletti? Mai

Ormai è quasi un appuntamento fisso, anche se per lui è solamente un modo come un altro per trascorrere con un sorriso in più la quarantena tra le mura domestiche. Francesco Totti ha scoperto le dirette Instagram e dal divano di casa intrattiene tifosi della Roma e appassionati di calcio con le sue lunghe chiacchierate. Dopo le videochat con Cannavaro, Vieri, Del Piero, Toni e Damiano 'Er Faina', oggi il partner dell'ex capitano giallorosso è stato il comico Giorgio Panariello. Tra battute e risate Totti ha toccato anche l'argomento Roma, parlando di un suo 'possibile successore': "Il nuovo Totti in questo momento non c’è. Non è facile trovarlo perché ognuno gioca a modo suo. Io avevo quelle caratteristiche istintive come la palla di prima o il colpo di tacco senza guardare". Ma se c'è un giovane che ha imboccato la strada giusta, per l'ex numero 10 è senza dubbio Nicolò Zaniolo: "Un grande giocatore. Giovane, promettente e ha un meraviglioso futuro davanti a lui. Dipenderà solamente da lui continuare questa scalata. Ha delle potenzialità enormi. In questo momento è uno dei giovani più forti che ci sono in circolazione".

Tra complimenti alle stelle del futuro e progetti per quando sarà finito il lockdown, Totti torna a parlare ancora una volta sul suo addio alla Roma: "Per me quello è stato un giorno da una parte positivo e dall’altra negativo. Negativo perché lasciavo la cosa che mi piaceva fare di più, giocare a calcio. Allo stesso tempo positivo perché in quel momento ho visto l’amore che la gente provava nei miei confronti. La prima cosa che le persone mi dicono è: “Mi hai fatto piangere”. E’ stato un saluto globale, non solo ai tifosi della Roma".

Inevitabile invece una frecciatina a Luciano Spalletti, quando Panariello ha chiesto al campione del mondo di immaginare di chiudere gli occhi e immaginare di passare la quarantena insieme al tecnico toscano: "Li riapro subito, sto tanto bene così".