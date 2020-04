Il protocollo sanitario della Figc arriva ai ministri di salute e sport

La Figc ha inviato ai ministri di salute e sport, Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, il protocollo con tutte le disposizioni per la ripresa degli allenamenti relativamente alle squadre di calcio. Il protocollo era stato messo a punto dalla commissione medico scientifica della Federazione per la possibile ripresa a partire dal 4 maggio prossimo. Rispettati i tempi previsti, ora la palla passa al governo che deve dare l'ok per avvicinare la ripresa del campionato a fine maggio.