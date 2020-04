Motogp, si parte il 31 maggio al Mugello ma non è sicuro

Anche il Gp di Francia di moto, inizialmente programmato dal 15 al 17 maggio sul circuito di Le Mans, è stato rinviato a causa del coronavirus. Lo hanno annunciato Fim, Irta e Dorna Sports. «Poichè la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, nuove date per il GP di Francia e di Spagna, recentemente posticipato, non possono essere confermate fino a quando non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare gli eventi. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile» si legge in una nota. A questo punto, a meno di ulteriori rinvii si parte il 31 maggio al Mugello.