Olimpiadi rinviate. Federica Pellegrini reagisce così

Federica Pellegrini fa ironia sul rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021 a causa dell'epidemia di Covid-19 e la reazione della campionessa azzurra non passa inosservata. La "Divina" commenta su Instagram lo spostamento dei Giochi scivolando a bordo vasca e scrive: “Speriamo che il fisico regga”.

Il Coronavirus ha stravolto l’esistenza di tutti e lo sport si è dovuto adeguare. Dopo lo stop ai campionati di calcio e F1, si fermano anche le Olimpiadi 2020. I giochi di Tokyo si disputeranno tra un anno e Federica Pellegrini ha commentato il rinvio: “Ragazzi, è ufficiale, le Olimpiadi sono state rimandate di un anno esatto, si faranno nello stesso periodo, a luglio, ma tra un anno. Abbiamo appena ricevuto la notizia e sono un po’ su due binari paralleli, da un lato mi viene da ridere perché devo nuotare ancora un altro anno, sembra il destino, sembra una barzelletta, fatto sta che non posso smettere di nuotare. Comunque lo spostamento è logico, certo al netto di tutto quello che sta succedendo nel mondo avrei preferito gareggiare quest’anno, ma visto che molti atleti non possono allenarsi sarebbero arrivati impreparati e no sarebbero stati veri Giochi.

Dunque, la decisione è giusta e sono d’accordo. Ci prepareremo al meglio, si tratta di riprogrammare tutto quanto” e ridendo ha aggiunto: “Speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno”.

Visualizza questo post su Instagram FEDE....FEDE.....SVEGLIATI.....HANNO DATO L’ANNUNCIO...... ‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️ ......... ‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️.......sdrammatizziamo un po’..... Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 23 Mar 2020 alle ore 3:24 PDT

Federica Pellegrini si riferiva al fatto che per motivi di età anagrafica ha pensato di non partecipare a Tokyo 2020 temendo di non poter gareggiare ad alti livelli, ma è stata ugualmente un’uscita inopportuna davanti alle migliaia di morti per Coronavirus.