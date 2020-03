A porte chiuse sì o no? Juve-Milan si giocherà a porte semiaperte. La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà aperta a tutti tranne che ai residenti Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e i tifosi delle province di Pesaro, Urbino e Savona. In piena emergenza Coronavirus il match dell'Allianz Stadium si giocherà davanti al pubblico, ad esclusione delle Regioni più colpite dal virus. Ma sulla partita semi-riaperta al pubblico è esplosa subito la polemica con il virologo Roberto Burioni che sui social ha tuonato: "Io spero che non sia vero"

Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini. https://t.co/p6nHx3zaVA March 2, 2020

La partita è in programma alle 20:45, i cancelli verranno aperti eccezionalmente alle 18:15 con l'intento di favorire le operazioni di controllo all'ingresso dell'impianto.