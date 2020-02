La Roma pesca il Siviglia, Inter contro il Getafe

La Roma affronterà il Siviglia agli ottavi di finale di Europa League. Questo l’esito del sorteggio effettuato a Nyon. Gara d’andata in Spagna giovedì 12 marzo, ritorno giovedì 19 marzo all’Olimpico. All'Inter tocca, invece, il Getafe per un duello tutto contro squadre spagnole per le italiane. Questo il quadro completo degli ottavi di finale:

Basakshehir (TUR)-Copenhagen (Den); Olympiacos (GRE)-Wolverhampton (ENG); Rangers (SCO)-Bayer Leverkusen (GER); Wolfsburg (GER)-Shakhtar Donetsk (UKR); INTER (ITA)-Getafe (ESP); Siviglia (ESP)-ROMA (ITA); Eintracht (GER)/Salisburgo (AUT)-Basilea (SUI); Lask Linz (AUT)-Manchester United (ENG).