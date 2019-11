L'Italia è fuori dalla Coppa Davis. Ko con gli Usa, niente ripescaggi

Finisce malissimo il percorso azzurro in Coppa Davis. L'Italia è fuori dal prestigioso trofeo per nazionali del tennis: dopo il ko con il Canada, a Madrid gli azzurri hanno perso 2-1 con gli Stati Uniti e sono esclusi anche dai ripescaggi. La certezza dell'eliminazione era già arrivata con la rinuncia dell'Australia al doppio contro il Belgio che ha così vinto 6-0, 6-0 e ha matematicamente condannato la squadra italiana.

La sfida del gruppo F contro gli Usa è stata persa dagli azzurri per 2-1. Dopo la vittoria di Fabio Fognini su Opelka, Matteo Berrettini ha perso l'altro singolare 5-7, 7-6 (5), 6-2 contro Taylor Fritz, facendo sfumare il necessario e auspicato 3-0 azzurro che era necessario per sperare di passare ai quarti come una delle due migliori seconde. Poi è arrivata la sconfitta nel doppio, con Simone Bolelli e Fognini che hanno ceduto a Sam Querrey e Jack Sock dopo tre set: 6-7(4-7) 7-6(7-2) 6-4 il punteggio. Una sconfitta amara per gli azzurri che contrasta con i risultati ottenuti nel circuito da Berrettini e non solo.